Москва1 авгВести.В Дагестане произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате ДТП погибли 2 пассажира одного из транспортных средств. Об этом сообщило МВД по Республике Дагестан.
Трагедия произошла 1 августа около 15.00 мск, на 45-м км автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб". Установлено, что 24-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу для совершения обгона и столкнулся с LADA Priora, под управлением 35-летнего мужчины.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались двое пассажиров "LADA Priora" - 24-летние жители Махачкалыговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Водители обоих транспортных средств доставлены в больницу.