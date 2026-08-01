Два пассажира погибли в лобовом столкновении автомобилей в Дагестане

Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Дагестане Два пассажира погибли в лобовом столкновении автомобилей в Дагестане

Москва1 авг Вести.В Дагестане произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате ДТП погибли 2 пассажира одного из транспортных средств. Об этом сообщило МВД по Республике Дагестан.

Трагедия произошла 1 августа около 15.00 мск, на 45-м км автодороги "Махачкала - Верхний Гуниб". Установлено, что 24-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу для совершения обгона и столкнулся с LADA Priora, под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались двое пассажиров "LADA Priora" - 24-летние жители Махачкалы говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Водители обоих транспортных средств доставлены в больницу.