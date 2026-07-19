Один человек погиб в ДТП с участием грузовика и легкового авто в Дагестане

В Дагестане в результате ДТП с участием грузовика и легкового авто погиб человек Один человек погиб в ДТП с участием грузовика и легкового авто в Дагестане

Москва19 июл Вести.В Дагестане произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погиб 32-летний житель Карабудахкентского района. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ДТП случилось 18 июля примерно в 16.30 на 7 км автодороги Карабудахкент – Дженгутай. Предварительно установлено, что водитель на Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с автомобилем марки "КамАЗ".

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля, 32-летний житель Карабудахкентского района, был доставлен в ЦРБ с. Карабудахкент, где в последующем скончался от полученных тяжких травм говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время проводится расследование обстоятельств аварии.