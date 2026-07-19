Москва19 июлВести.В Дагестане произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погиб 32-летний житель Карабудахкентского района. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
ДТП случилось 18 июля примерно в 16.30 на 7 км автодороги Карабудахкент – Дженгутай. Предварительно установлено, что водитель на Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с автомобилем марки "КамАЗ".
В результате ДТП пассажир легкового автомобиля, 32-летний житель Карабудахкентского района, был доставлен в ЦРБ с. Карабудахкент, где в последующем скончался от полученных тяжких травмговорится в Telegram-канале ведомства
В настоящее время проводится расследование обстоятельств аварии.