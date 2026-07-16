Москва16 июлВести.В Республике Дагестан произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва – Махачкала, с "Камазом". Один человек пострадал, сообщает ТАСС.
Происшествие случилось на железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе республики, в селе Бабаюрт. Согласно предварительным данным, пострадал водитель тяжелогруза.
Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия направлены пожарный расчет, а для уточнения информации выехал заместитель начальника 16-ПСЧ.
Информация о происшествие в настоящее время уточняется.