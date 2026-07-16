Водитель "Камаза" пострадал при столкновении с поездом Москва – Махачкала

В Дагестане поезд Москва – Махачкала столкнулся с "Камазом", пострадал водитель Водитель "Камаза" пострадал при столкновении с поездом Москва – Махачкала

Москва16 июл Вести.В Республике Дагестан произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва – Махачкала, с "Камазом". Один человек пострадал, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось на железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе республики, в селе Бабаюрт. Согласно предварительным данным, пострадал водитель тяжелогруза.

Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия направлены пожарный расчет, а для уточнения информации выехал заместитель начальника 16-ПСЧ.

Информация о происшествие в настоящее время уточняется.