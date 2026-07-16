Москва16 июлВести.В Республике Дагестан было восстановлено движение поездов после произошедшего на железной дороге дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает республиканское министерство транспорта.
ДТП произошло в 17.48 мск, столкнулись пассажирский поезд Москва – Махачкала и "Камаз". В результате инцидента движение было временно приостановлено.
Специалистам удалось оперативно ликвидировать последствия происшествия. В 19.15 движение поездов было полностью восстановленоговорится в сообщении министерства
В настоящее время движение пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме.