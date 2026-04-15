В Дагестане после ремонта моста через реку Ярык-Су запустили поезда На перегоне Хасав-Юрт – Кади-Юрт в Дагестане полностью восстановили движение

Москва15 апр Вести.В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили о полном восстановлении движения на перегоне Хасав-Юрт – Кади-Юрт в Дагестане.

В среду, 15 апреля, по отремонтированному мосту через реку Ярык-Су был пущен первый грузовой состав.

Напомним, что железнодорожный мост в черте города Хасавюрт был разрушен во время наводнения 28 марта говорится в сообщении в Telegram-канале СКЖД

Подчеркивается, что ремонтные работы велись в круглосуточном режиме, для восстановления конструкций использовались сборные железобетонные пролеты и металлические фермы, находившиеся в резерве РЖД.

В восстановлении работоспособности моста также задействовали единственный в России уникальный 90-метровый кран.