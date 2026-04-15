Москва15 апрВести.В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили о полном восстановлении движения на перегоне Хасав-Юрт – Кади-Юрт в Дагестане.
В среду, 15 апреля, по отремонтированному мосту через реку Ярык-Су был пущен первый грузовой состав.
Напомним, что железнодорожный мост в черте города Хасавюрт был разрушен во время наводнения 28 мартаговорится в сообщении в Telegram-канале СКЖД
Подчеркивается, что ремонтные работы велись в круглосуточном режиме, для восстановления конструкций использовались сборные железобетонные пролеты и металлические фермы, находившиеся в резерве РЖД.
В восстановлении работоспособности моста также задействовали единственный в России уникальный 90-метровый кран.