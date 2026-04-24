В Дагестане запустили поезда по восстановленному после наводнения мосту

Москва24 апр Вести.В Дагестане восстановили движение поездов по ранее поврежденному при наводнении железнодорожному мосту через реку Бугань. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее составы следовали только по одному мостовому сооружению.

Движение поездов на участке Каягент – Берикей в Дагестане полностью восстановлено отмечается в сообщении

На поврежденном мосту специалисты установили металлическое пролетное строение, смонтировали консольные конструкции, контактную сеть, тротуарные настилы и перильное ограждение. Также были усилены опоры сооружения.

Для восстановления прежних гидрологических отметок русла реки его укрепили бутовым камнем.