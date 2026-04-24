Москва24 апрВести.В Дагестане восстановили движение поездов по ранее поврежденному при наводнении железнодорожному мосту через реку Бугань. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее составы следовали только по одному мостовому сооружению.
Движение поездов на участке Каягент – Берикей в Дагестане полностью восстановленоотмечается в сообщении
На поврежденном мосту специалисты установили металлическое пролетное строение, смонтировали консольные конструкции, контактную сеть, тротуарные настилы и перильное ограждение. Также были усилены опоры сооружения.
Для восстановления прежних гидрологических отметок русла реки его укрепили бутовым камнем.