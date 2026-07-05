Москва5 июлВести.Пять автомобилей столкнулись подмосковном Наро-Фоминске, пострадали женщина и ее трехлетняя дочь, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла около 16.30 мск на 66-м километре федеральной трассы М-3 "Украина". Предварительно, 43-летний водитель Hyundai столкнулся с пятью попутными легковыми автомобилями.
В результате ДТП на данный момент пострадало двое – женщина 1989 г.р. и ее дочь 2023 г.р.уточнили в МВД
Движение на участке трассы затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.