В ДТП в Можайском округе ребенок вылетел из машины, еще двое пострадали В Можайском округе на трассе М-1 перевернулся автомобиль, трое пострадали

Москва16 июн Вести.Авария, в которой пострадали три человека, в том числе ребенок, произошла 15 июня около 17 часов на трассе М-1 "Беларусь" в округе Можайский. Подробности сообщил в MAX Мособлпожспас.

По предварительным данным, на 147-м километре по направлению к Москве в результате тяжелых погодных условий автомобиль Chery Tiggo попал в водяную подушку и потерял сцепление с дорогой. Машина вылетела в кювет и перевернулась несколько раз. Пострадали ехавшие в салоне трое пассажиров.

Из-за сильных ударов две пассажирки с заднего сиденья, 8-летняя девочка и 19-летняя девушка, вылетели из машины. Обе получили травмы. 30-летний пассажир на переднем сиденье также пострадал говорится в сообщении

Женщина-водитель не пострадала.

Прибывшие на место ЧП специалисты ПСЧ-234 Мособлпожспаса предотвратили возникновение пожара, отключив аккумулятор автомобиля. Трое пострадавших были госпитализированы в Можайскую ЦРБ.