Москва12 апрВести.Восьмилетнего мальчика, который получил различные травмы в ДТП на юге Москвы, доставили в больницу вертолетом санавиации, сообщили в столичном департаменте ГО и ЧС.
Авария с участием нескольких автомобилей произошла днем 12 апреля на улице Борисовские пруды. На место происшествия выехали экстренные службы, а также вылетел борт Московского авиационного центра.
Одного из пострадавших, мальчика восьми лет, с различными травмами эвакуировали на вертолете в специализированное медицинское учреждение столицысказано в сообщении
Пациента сопровождали врачи столичного центра медицины катастроф.