© Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности города Москвы, Соцсети

Пострадавшего в ДТП на юге Москвы ребенка эвакуировали на вертолете

Москва12 апр Вести.Восьмилетнего мальчика, который получил различные травмы в ДТП на юге Москвы, доставили в больницу вертолетом санавиации, сообщили в столичном департаменте ГО и ЧС.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла днем 12 апреля на улице Борисовские пруды. На место происшествия выехали экстренные службы, а также вылетел борт Московского авиационного центра.

Одного из пострадавших, мальчика восьми лет, с различными травмами эвакуировали на вертолете в специализированное медицинское учреждение столицы сказано в сообщении

Пациента сопровождали врачи столичного центра медицины катастроф.