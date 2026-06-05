Москва5 июнВести.В Москве в результате столкновения шести автомобилей, в том числе грузовых, пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО и ЧС.
Авария произошла днем 5 июня на Симферопольском шоссе.
Столкнулись шесть автомобилей, включая грузовые. В результате происшествия, пострадал один человексказано в сообщении
Пострадавшего мужчину деблокировали из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента и передали медикам для дальнейшей госпитализации.