© Департамент по делам ГО и ЧС города Москвы, Соцсети

Один человек пострадал в массовом ДТП на юге Москвы

Массовое ДТП с участием большегрузов произошло на юге Москвы Один человек пострадал в массовом ДТП на юге Москвы

Москва5 июн Вести.В Москве в результате столкновения шести автомобилей, в том числе грузовых, пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО и ЧС.

Авария произошла днем 5 июня на Симферопольском шоссе.

Столкнулись шесть автомобилей, включая грузовые. В результате происшествия, пострадал один человек сказано в сообщении

Пострадавшего мужчину деблокировали из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента и передали медикам для дальнейшей госпитализации.