Двое взрослых и ребенок пострадали в результате ДТП на трассе в Крыму

Москва18 мая Вести.Водитель иномарки вылетел с проезжей части и перевернулся на трассе "Таврида" в Крыму. В результате пострадали три человека, в том числе маленькая девочка. Об этом сообщает прокуратура республики.

ДТП с участием автомобиля BMW произошло 18 мая 2026 года, в понедельник, недалеко от села Владиславовка. За рулем находился мужчина 1991 года рождения.

Не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП пострадали три человека, включая малолетнюю 2022 года рождения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не уточняются. Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.