Ребенок получил травмы после наезда автомобиля в Крыму

В Крыму произошло ДТП с участием легковушки, травмирован ребенок Ребенок получил травмы после наезда автомобиля в Крыму

Москва17 июн Вести.В поселке городского типа Советское Республики Крым произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Nexia и несовершеннолетнего, передвигавшегося на велосипеде. Ребенок получил травмы, сообщает Госавтоинспекция республики.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 июня на перекрестке улиц Абдураманова и Гастелло.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение сказано в Telegram-канале крымского ГАИ

Пострадавшим оказался ребенок 2019 года рождения. Во время движения на велосипеде он выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехала иномарка.

Установление обстоятельств произошедшего продолжается.