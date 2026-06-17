Москва17 июнВести.В поселке городского типа Советское Республики Крым произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Nexia и несовершеннолетнего, передвигавшегося на велосипеде. Ребенок получил травмы, сообщает Госавтоинспекция республики.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 июня на перекрестке улиц Абдураманова и Гастелло.
В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждениесказано в Telegram-канале крымского ГАИ
Пострадавшим оказался ребенок 2019 года рождения. Во время движения на велосипеде он выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехала иномарка.
Установление обстоятельств произошедшего продолжается.