Ребенок на велосипеде пострадал в ДТП в Петропавловске-Камчатском Водитель Subaru Forester сбила десятилетнего велосипедиста в столице Камчатки

Москва11 авг Вести.Десятилетний ребенок за рулем велосипеда пострадал в результате ДТП в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Камчатского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 10 августа в 15.37 по местному времени в районе дома 22/4 по улице Ларина.

… 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу 10-летнему велосипедисту и совершила наезд на него. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения написали в пресс-службе

Мальчик получил необходимую медицинскую помощь.