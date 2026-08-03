Москва3 авг Вести.Водитель мопеда Honda Dio 12 лет сбил восьмилетнюю девочку-пешехода на дороге внутри придомовой территории в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба Госавтоинспекция Камчатского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 31 июля в 19.15 в районе дома 3 по Спортивной улице. Девочке понадобилась медпомощь.

В ходе проверки установлено, что мопед был приобретен отцом в июне 2026 года и передан в пользование сыну. Подросток систематически управлял транспортным средством, не имея навыков вождения и законных оснований для получения водительского удостоверения в силу возраста. В присутствии законного представителя несовершеннолетний отстранен от управления, мопед направлен на специализированную стоянку. С отцом и ребенком проведена профилактическая беседа отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что за передачу права управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС отец водителя получил штраф в 30 тысяч рублей.

В отношении ребенка составлены материалы за управление ТС без прав, которые будут переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения о мерах воспитательного воздействия.