Полиция установила водителя мопеда, сбившего ребенка в Тихорецке В Тихорецке установлен водитель мопеда, сбивший 7-летнюю девочку

Москва29 июл Вести.Полиции удалось установить личность водителя мопеда, который сбил 7-летнюю девочку в Тихорецке. Им оказался 18-летний местный житель. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в MAX.

Ранее сообщалось, что два дня назад двое молодых нарушителей ПДД ехали на мопедах по площади имени Жукова, один совершил наезд на ребенка и скрылся.

За движение по тротуару, оставление места ДТП и управление транспортным средством без водительского удостоверения составлены протоколы говорится в сообщении

Второго 17-летнего водителя также привлекли к административной ответственности. В отношении матери девочки составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.