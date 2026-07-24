Турист из Хабаровска сбил на квадроцикле 7-летнюю девочку в Приморье

В Приморском крае мужчина сбил на квадроцикле 7-летнюю девочку Турист из Хабаровска сбил на квадроцикле 7-летнюю девочку в Приморье

Москва24 июл Вести.В Приморском крае мужчина сбил на квадроцикле 7-летнюю девочку. Об этом сообщила региональная прокуратура. Инцидент произошел 23 июля в дачном поселке "Океан", который находится недалеко от Находки.

Как уточняется, турист из Хабаровска управлял вездеходом, не имея водительского удостоверения.

Девочка получила тяжелые травмы и доставлена в реанимационное отделение отметила пресс-служба прокуратуры Приморья в МАХ

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в Находкинской городской больнице. Виновник ДТП задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.