Парень на электросамокате сбил женщину и 3-летнего ребенка во Владивостоке

Во Владивостоке парень на самокате сбил женщину с малолетним ребенком Парень на электросамокате сбил женщину и 3-летнего ребенка во Владивостоке

Москва23 июл Вести.Во Владивостоке юноша, передвигавшийся на самокате, сбил женщину с малолетним ребенком. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Инцидент произошел 19 июля в районе улицы Адмирала Горшкова. Молодой человек ехал на электросамокате по тротуару и сбил пешеходов. Женщина и 3-летний ребенок получили травмы.

По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего уточнили в ведомстве в мессенджере МАХ

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в Следственном комитете РФ по Приморскому краю.