Москва23 июлВести.Во Владивостоке юноша, передвигавшийся на самокате, сбил женщину с малолетним ребенком. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.
Инцидент произошел 19 июля в районе улицы Адмирала Горшкова. Молодой человек ехал на электросамокате по тротуару и сбил пешеходов. Женщина и 3-летний ребенок получили травмы.
По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки, выясняются все обстоятельства произошедшегоуточнили в ведомстве в мессенджере МАХ
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в Следственном комитете РФ по Приморскому краю.