В Йошкар-Оле мужчина на самокате наехал на троих пешеходов, в том числе ребенка

Мужчина на электросамокате наехал на троих пешеходов в Йошкар-Оле В Йошкар-Оле мужчина на самокате наехал на троих пешеходов, в том числе ребенка

Москва17 июн Вести.В Йошкар-Оле мужчина на электросамокате наехал на троих пешеходов, в том числе годовалого ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

ДТП произошло вечером 17 июня, в среду, на улице Добролюбова.

44-летний мужчина, управляя электросамокатом, как установлено предварительно, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на трех пешеходов, в том числе на годовалого ребенка. В результате ДТП пешеходы с травмами доставлены в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не приводятся. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.