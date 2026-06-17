Москва17 июнВести.В Йошкар-Оле мужчина на электросамокате наехал на троих пешеходов, в том числе годовалого ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.
ДТП произошло вечером 17 июня, в среду, на улице Добролюбова.
44-летний мужчина, управляя электросамокатом, как установлено предварительно, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на трех пешеходов, в том числе на годовалого ребенка. В результате ДТП пешеходы с травмами доставлены в больницуговорится в Telegram-канале ведомства
Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не приводятся. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.