В Ижевске водитель электросамоката сбил ребенка, возбуждено дело В Ижевске водитель электросамоката сбил 3-летнего мальчика, возбуждено дело

Москва12 авг Вести.В Ижевске 19-летний водитель электросамоката сбил 3-летнего мальчика, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Удмуртской Республике.

Информация о дорожном инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что 10 августа на улице Сабурова 19-летний водитель электросамоката наехал на 3-летнего ребенка. В результате малолетний получил травмы.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняет СК со ссылкой на данные ГАИ, у молодого человека нет водительских прав на управление данным транспортным средством.