В Ставрополе автомобиль сбил 9-летнего мальчика, ехавшего на электросамокате

В Ставрополе иномарка сбила 9-летнего мальчика на электросамокате В Ставрополе автомобиль сбил 9-летнего мальчика, ехавшего на электросамокате

Москва13 авг Вести.В Ставрополе автомобиль сбил 9-летнего мальчика, передвигавшегося на электросамокате, по факту ДТП организована проверка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

Предварительно, 12 августа около 16.50 мск во дворе дома на улице Тухачевского водитель автомобиля TENET допустил наезд на 9-летнего мальчика, который, по предварительным данным, двигался на электросамокате во встречном направлении.

В результате происшествия ребенок получил ушибы и ссадины. Сотрудники скорой помощи доставили его в городскую больницу. После оказания медицинской помощи мальчику назначено амбулаторное лечение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Установлено, что за рулем машины находился 20-летний житель Ставрополя, в момент ДТП водитель был трезв. Ранее он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

По факту автоаварии организована проверка, устанавливаются все обстоятельства.