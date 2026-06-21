Несовершеннолетний пострадал при столкновении с автомобилем на Урале

На Урале автомобиль сбил 9-летнего ребенка, он тяжело травмирован Несовершеннолетний пострадал при столкновении с автомобилем на Урале

Москва21 июн Вести.В городе Алапаевске Свердловской области произошло ДТП с участием Cherry Tiggo и 9-летнего ребенка. Он пострадал и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось 20 июня. Ребенок выехал на проезжую часть на электросамокате. Водитель автомобиля экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы и госпитализирован в реанимационное отделение Алапаевской городской больницы сказано в публикации ГАИ

Мощность электросамоката - 350 Вт, что соответствует показателям мопеда и требует водительского удостоверения. Подарившая сыну самокат женщина об этом не знала.

Ребенок также был без защитных средств.