Москва21 июнВести.В городе Алапаевске Свердловской области произошло ДТП с участием Cherry Tiggo и 9-летнего ребенка. Он пострадал и был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция региона.
Происшествие случилось 20 июня. Ребенок выехал на проезжую часть на электросамокате. Водитель автомобиля экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.
Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы и госпитализирован в реанимационное отделение Алапаевской городской больницысказано в публикации ГАИ
Мощность электросамоката - 350 Вт, что соответствует показателям мопеда и требует водительского удостоверения. Подарившая сыну самокат женщина об этом не знала.
Ребенок также был без защитных средств.