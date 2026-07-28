Два подростка пострадали в результате ДТП самоката и автомобиля в Екатеринбурге

Ехавшие на самокате подростки в Екатеринбурге попали в ДТП с автомобилем Два подростка пострадали в результате ДТП самоката и автомобиля в Екатеринбурге

Москва28 июл Вести.Пренебрежение правилами безопасности при управлении электросамокатом привело к ДТП с двумя несовершеннолетними в Екатеринбурге, один госпитализирован в реанимацию, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла на улице Пехотинцев. Предварительно установлено, что двое несовершеннолетних на арендованном электросамокате вдвоем ехали по крайней правой полосе проезжей части. Перестраиваясь, они столкнулись с иномаркой, за рулем которой была 25-летняя женщина.

В результате ДТП 14-летний подросток получил травмы, ему оказана необходимая медпомощь. 15-летний водитель СИМ госпитализирован в реанимационное отделение. Его личность устанавливается отмечается в сообщении

В отношении женщины составлены административные протоколы об отсутствии ОСАГО и знака "Начинающий водитель".

По факту ДТП назначено расследование.