Подросток без прав устроил ДТП в Екатеринбурге, пострадали 4 человека

На Урале подросток без ведома родителей купил машину и устроил ДТП Подросток без прав устроил ДТП в Екатеринбурге, пострадали 4 человека

Москва21 июн Вести.В Екатеринбурге сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четверо подростков, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, столкновение двух автомобилей произошло 20 июня на улице Альпинистов.

Один из водителей – 16-летний подросток, не имеющий права управления. В результате ДТП все находившиеся в его автомобиле госпитализированы сказано в сообщении

Правоохранители также выяснили, что юноша приобрел автомобиль за три дня до аварии без ведома родителей.

По факту аварии проводится проверка.