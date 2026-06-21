Москва21 июнВести.В Екатеринбурге сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четверо подростков, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, столкновение двух автомобилей произошло 20 июня на улице Альпинистов.
Один из водителей – 16-летний подросток, не имеющий права управления. В результате ДТП все находившиеся в его автомобиле госпитализированысказано в сообщении
Правоохранители также выяснили, что юноша приобрел автомобиль за три дня до аварии без ведома родителей.
По факту аварии проводится проверка.