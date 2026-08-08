Москва8 авгВести.В селе Покровское в Свердловской области 14-летний подросток взял ключи от маминой машины ВАЗ-21102, сел за руль и устроил ДТП, сбив мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в мессенджере MAX.
Имея некоторые навыки управления, однако не зная Правил дорожного движения, при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 56-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходуотмечается в сообщении
Направляясь в магазин, мужчина спешился с велосипеда и начал переходить дорогу по пешеходному переходу. Неожиданно справа появилась машина. Подросток не заметил пешехода.
Пострадавшего доставили в больницу. Подросток не пострадал, он был пристегнут и трезв.
Автомобиль принадлежит матери подростка, которая не знала о случившемся. Сам юноша пояснил, что вождению его обучали друзья, ключи нашел дома, в салоне находился одинговорится в сообщении
Правоохранители установили все обстоятельства происшествия. В отношении матери подростка решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, на нее составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему прав. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей.