Подросток взял ключи от маминой машины и сбил пешехода в Свердловской области

В Свердловской области подросток взял ключи от маминой машины и сбил пешехода Подросток взял ключи от маминой машины и сбил пешехода в Свердловской области

Москва8 авг Вести.В селе Покровское в Свердловской области 14-летний подросток взял ключи от маминой машины ВАЗ-21102, сел за руль и устроил ДТП, сбив мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в мессенджере MAX.

Имея некоторые навыки управления, однако не зная Правил дорожного движения, при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 56-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу отмечается в сообщении

Направляясь в магазин, мужчина спешился с велосипеда и начал переходить дорогу по пешеходному переходу. Неожиданно справа появилась машина. Подросток не заметил пешехода.

Пострадавшего доставили в больницу. Подросток не пострадал, он был пристегнут и трезв.

Автомобиль принадлежит матери подростка, которая не знала о случившемся. Сам юноша пояснил, что вождению его обучали друзья, ключи нашел дома, в салоне находился один говорится в сообщении

Правоохранители установили все обстоятельства происшествия. В отношении матери подростка решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, на нее составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему прав. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей.