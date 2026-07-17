Москва17 июлВести.В Павловске Воронежской области госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних пешеходов, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что у дома №1 в микрорайоне Гранитный 72-летний местный житель на иномарке сбил двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП местные жители, 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, получили телесные повреждения и были госпитализированыотмечается в сообщении
Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.