МВД: два несовершеннолетних пешехода пострадали в ДТП в Воронежской области

В Воронежской области водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе МВД: два несовершеннолетних пешехода пострадали в ДТП в Воронежской области

Москва17 июл Вести.В Павловске Воронежской области госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних пешеходов, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что у дома №1 в микрорайоне Гранитный 72-летний местный житель на иномарке сбил двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП местные жители, 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, получили телесные повреждения и были госпитализированы отмечается в сообщении

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.