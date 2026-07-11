В Иркутске разыскивают водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе

Полиция ищет водителя, сбившего двух детей на переходе в Иркутске В Иркутске разыскивают водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе

Москва11 июл Вести.В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который сбил двух несовершеннолетних пешеходов и скрылся. Об этом сообщило ГУ МВД России по Иркутской области на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в Ленинском округе около полудня в субботу, 11 июля. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Toyota Camry на улице Баумана сбил двух детей 7 и 8 лет, перебегавших дорогу по нерегулируемому переходу на улице Баумана. Детей с травмами доставили в больницу.

Водитель автомобиля "Тойота Камри", следуя по 20-му Советскому переулку со стороны улицы Розы Люксембург, в районе строения №233Б по улице Баумана, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП говорится в публикации

Правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя. Его призывают добровольно явиться в ГИБДД или полицию.