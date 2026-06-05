Москва5 июнВести.В Иваново разыскивают водителя, который сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Ребенок переходил проезжую часть на улице Лакина вечером 4 июня, в четверг. Правоохранителям известно, что автомобиль, совершивший ДТП, был белого цвета.
Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем белого цвета, совершил наезд на переходящего проезжую часть 6-летнего мальчика, который в последствии обратился за медицинской помощьюговорится в сообщении ведомства
Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм не приводятся.
Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.