Водителя белой машины сбил 6-летнего мальчика в Иваново и скрылся с места ДТП

В Иваново разыскивают водителя белой машины, который сбил 6-летнего мальчика Водителя белой машины сбил 6-летнего мальчика в Иваново и скрылся с места ДТП

Москва5 июн Вести.В Иваново разыскивают водителя, который сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ребенок переходил проезжую часть на улице Лакина вечером 4 июня, в четверг. Правоохранителям известно, что автомобиль, совершивший ДТП, был белого цвета.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем белого цвета, совершил наезд на переходящего проезжую часть 6-летнего мальчика, который в последствии обратился за медицинской помощью говорится в сообщении ведомства

Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм не приводятся.

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.