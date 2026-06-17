Иномарка сбила двух детей в Татарстане, на водителя подан иск в суд

В Татарстане водитель сбил двух девочек и не помог им после ДТП Иномарка сбила двух детей в Татарстане, на водителя подан иск в суд

Москва17 июн Вести.В Пестречинском районе Республики Татарстан произошло ДТП с участием иномарки Daewoo Gentra, которая наехала на малолетних девочек. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Происшествие случилось 18 мая 2026 года. Водитель иномарки сбил девочек 2019 и 2021 годов рождения в момент их передвижения по пешеходному тротуару с мамой.

Мать пострадавших девочек была вынуждена взять лист нетрудоспособности на работе для ухода за детьми. Что, в свою очередь, привело к убыткам.

Виновник ДТП причиненный вред не возместил, о состоянии здоровья пострадавших детей не интересовался и мер к оказанию помощи не предпринял сказано в сообщении

Прокуратура обратилась с иском в суд для взыскания с находившегося за рулем автомобиля мужчины компенсации морального вреда, возмещения расходов на лечение и убытков по зарплате матери детей.