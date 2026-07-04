Москва4 июлВести.В Марий Эл две девочки пропали в больницу после того, как них наехал подросток, управлявший пикапом, сообщили в прокуратуре республики.
Инцидент произошел днем 4 июля на берегу протоки Шалангуш в Звениговском районе.
12-летний подросток, управляя автомашиной Toyota Hilux, совершил наезд на двух девочек 7 и 8 лет. Потерпевшие доставлены в ДРКБсказано в сообщении
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сферах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. По итогам будет дана правовая оценка действиям родителей школьника и органов системы профилактики.