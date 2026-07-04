В Марий Эл 12-летний школьник на пикапе сбил двух девочек

Подросток на пикапе сбил двух девочек на пляже в Марий Эл В Марий Эл 12-летний школьник на пикапе сбил двух девочек

Москва4 июл Вести.В Марий Эл две девочки пропали в больницу после того, как них наехал подросток, управлявший пикапом, сообщили в прокуратуре республики.

Инцидент произошел днем 4 июля на берегу протоки Шалангуш в Звениговском районе.

12-летний подросток, управляя автомашиной Toyota Hilux, совершил наезд на двух девочек 7 и 8 лет. Потерпевшие доставлены в ДРКБ сказано в сообщении

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сферах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. По итогам будет дана правовая оценка действиям родителей школьника и органов системы профилактики.