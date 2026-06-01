Уголовное дело возбуждено после ДТП с несовершеннолетним пешеходом в Абакане

Москва1 июн Вести.Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Абакане, в результате которого пострадал 17-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Хакасии.

Авария произошла поздно вечером 29 мая, в пятницу, на улице Кирова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ… 37-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad, проезжая пересечение улиц Кирова-Щетинкина, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 17-летнего пешехода говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавший был госпитализирован с места ДТП с травмами, подробности о его состоянии не уточняются.