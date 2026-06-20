Несовершеннолетний устроил ДТП с одной пострадавшей в Свердловской области

В Свердловской области 15-летний водитель врезался на легковушке в дерево Несовершеннолетний устроил ДТП с одной пострадавшей в Свердловской области

Москва20 июн Вести.В Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля под управлением 15-летнего водителя, не имеющего водительские права. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта города Екатеринбурга.

Ночная поездка 15-летнего бесправного водителя завершилась наездом на дерево и травмированием пассажирки написано в канале ведомства в MAX

Травмы получила 15-летняя пассажирка. У нее повреждена голова, ее доставили в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга.

Несовершеннолетний взял ключи от автомобиля родителей без спроса. Освидетельствование показало, что мальчик был трезв.