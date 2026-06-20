Москва20 июнВести.В Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля под управлением 15-летнего водителя, не имеющего водительские права. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Инцидент произошел 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта города Екатеринбурга.
Ночная поездка 15-летнего бесправного водителя завершилась наездом на дерево и травмированием пассажиркинаписано в канале ведомства в MAX
Травмы получила 15-летняя пассажирка. У нее повреждена голова, ее доставили в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга.
Несовершеннолетний взял ключи от автомобиля родителей без спроса. Освидетельствование показало, что мальчик был трезв.