В ДТП, которое совершил на Сахалине подросток за рулем, пострадали две девушки

Два подростка пострадали в результате ДТП на Сахалине В ДТП, которое совершил на Сахалине подросток за рулем, пострадали две девушки

Москва29 июл Вести.В Южно-Сахалинске на улице СНТ "Наша надежда" произошло дорожно-транспортное происшествие, в нем пострадали две несовершеннолетние пассажирки, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сахалинской области.

Предварительно установлено, что 15-летний водитель иномарки, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП 15-летняя и 16-летняя пассажирки иномарки получили телесные повреждения и были госпитализированы отмечается в сообщении

По данному факту проводится проверка.