Москва29 июлВести.В Южно-Сахалинске на улице СНТ "Наша надежда" произошло дорожно-транспортное происшествие, в нем пострадали две несовершеннолетние пассажирки, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сахалинской области.
Предварительно установлено, что 15-летний водитель иномарки, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.
В результате ДТП 15-летняя и 16-летняя пассажирки иномарки получили телесные повреждения и были госпитализированыотмечается в сообщении
По данному факту проводится проверка.