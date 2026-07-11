Двое человек пострадали в пьяном ДТП с возгоранием автомобиля на Сахалине

Пьяный лихач без прав на Сахалине протаранил контейнер, двое человек пострадали Двое человек пострадали в пьяном ДТП с возгоранием автомобиля на Сахалине

Москва11 июл Вести.В городе Корсаков на Сахалине пьяный лихач без водительских прав протаранил на машине контейнер, в результате чего автомобиль загорелся и, кроме водителя, пострадал пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Авария произошла 11 июля в 0.20 по местному времени в районе дома № 12/1 в Пограничном переулке. Предварительно установлено, что 23-летний водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения на Honda Inspire врезался в контейнер, после чего произошло возгорание автомобиля.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 18-летний пассажир автомобиля говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время проводится проверка. Выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего.