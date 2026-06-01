Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в результате столкновения иномарок пострадали три человека. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, один из водителей сел за руль пьяным.

ДТП произошло на улице Железнодорожной. Предварительно, виновником стал 37-летний мужчина, управляющий Honda Inspire.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser… Оба водителя, а также 52-летняя пассажир автомобиля Honda получили телесные повреждения говорится в Telegram-канале ведомства

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.