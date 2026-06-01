Москва1 июнВести.В Южно-Сахалинске в результате столкновения иномарок пострадали три человека. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, один из водителей сел за руль пьяным.
ДТП произошло на улице Железнодорожной. Предварительно, виновником стал 37-летний мужчина, управляющий Honda Inspire.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser… Оба водителя, а также 52-летняя пассажир автомобиля Honda получили телесные поврежденияговорится в Telegram-канале ведомства
По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.