В Первоуральске один человек пострадал в ДТП четырех автомобилей

На Урале внедорожник столкнулся с тремя авто, один человек пострадал В Первоуральске один человек пострадал в ДТП четырех автомобилей

Москва18 июн Вести.В городе Первоуральске Свердловской области произошло столкновение Land Rover с тремя автомобилями. За рулем внедорожника находился водитель в нетрезвом состоянии, сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло вечером 18 июня на улице Ватутина. Водитель Land Rover проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2113. После внедорожник влетел в Honda Fit и грузовой фургон.

Автоинспекторы работают на месте ДТП в Первоуральске, которое спровоцировал нетрезвый водитель сказано в сообщении

В результате столкновения медицинская помощь потребовалась 19-летнему водителю ВАЗ-2113. Его доставили в медицинское учреждение.

Организована проверка и установление всех обстоятельств происшествия.