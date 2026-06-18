Москва18 июнВести.В городе Первоуральске Свердловской области произошло столкновение Land Rover с тремя автомобилями. За рулем внедорожника находился водитель в нетрезвом состоянии, сообщает ГАИ региона.
ДТП произошло вечером 18 июня на улице Ватутина. Водитель Land Rover проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2113. После внедорожник влетел в Honda Fit и грузовой фургон.
Автоинспекторы работают на месте ДТП в Первоуральске, которое спровоцировал нетрезвый водительсказано в сообщении
В результате столкновения медицинская помощь потребовалась 19-летнему водителю ВАЗ-2113. Его доставили в медицинское учреждение.
Организована проверка и установление всех обстоятельств происшествия.