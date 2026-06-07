Москва7 июнВести.В Свердловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Оно произошло после того, как водитель-подросток без прав врезался в два стоявших на месте автомобиля, сообщает ГАИ по региону.
Происшествие случилось 7 июня ранним утром в поселке Приозерный. Несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением Kia, съехал с проезжей части, наехал на забор, после чего его отбросило на два припаркованных автомобиля.
Со слов подростка, автомобиль принадлежит его дяде. Ключи от транспортного средства он взял без разрешения владельца и решил покататьсясказано в публикации в MAX
В отношении подростка составлены протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав.
На родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.