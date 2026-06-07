Подросток без прав устроил ДТП с тремя автомобилями в Свердловской области

В Свердловской области 17-летний водитель без прав врезался в 2 автомобиля Подросток без прав устроил ДТП с тремя автомобилями в Свердловской области

Москва7 июн Вести.В Свердловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Оно произошло после того, как водитель-подросток без прав врезался в два стоявших на месте автомобиля, сообщает ГАИ по региону.

Происшествие случилось 7 июня ранним утром в поселке Приозерный. Несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением Kia, съехал с проезжей части, наехал на забор, после чего его отбросило на два припаркованных автомобиля.

Со слов подростка, автомобиль принадлежит его дяде. Ключи от транспортного средства он взял без разрешения владельца и решил покататься сказано в публикации в MAX

В отношении подростка составлены протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав.

На родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.