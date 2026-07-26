В Тюменской области пьяный водитель без прав устроил ДТП с шестью пострадавшими

В Тюменской области пьяный водитель без прав устроил ДТП, 6 человек пострадали В Тюменской области пьяный водитель без прав устроил ДТП с шестью пострадавшими

Москва26 июл Вести.В селе Викулово Тюменской области автомобиль Lada Granta врезался в бетонное ограждение. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Колхозной в 4 часа утра в воскресенье, 26 июля. За рулем автомобиля находился 18-летний водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения.

"Пьяное" ДТП в Викулово. Ранения получили 6 человек. Автомобиль "Лада Гранта" около четырех часов утра въехал в бетонное ограждение на улице Колхозной в селе Викулово говорится в публикации

В момент аварии в машине находились семь человек. В результате инцидента пострадали водитель и пять пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение. Трое пострадавших – в реанимации.

Все пострадавшие – жители Викуловского округа. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.