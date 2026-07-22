Нетрезвый водитель устроил ДТП в Иркутской области, пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Иркутской области Нетрезвый водитель устроил ДТП в Иркутской области, пострадали пять человек

Москва22 июл Вести.Пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Черемхово, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в столб электроопоры.

В результате случившегося водитель и четыре пассажира в возрасте от 20 до 26 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение говорится в публикации ведомства в MAX

Было проведено освидетельствование водителя, которое показало, что находившийся за рулем человек находился в состоянии алкогольного опьянения, допустимая норма была превышена в два раза.

По факту ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.