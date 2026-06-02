Пьяный лихач в Улан-Удэ на машине врезался в дорожное ограждение

Москва2 июн Вести.В Улан-Удэ нетрезвый автолюбитель протаранил дорожное ограждение и снес знак трамвайной остановки. Об этом сообщает бурятский республиканский главк МВД России.

Авария произошла в Октябрьском районе на проспекте Автомобилистов. Согласно предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В результате аварии сам водитель не пострадал. Однако проверка, проведенная сотрудниками ДПС, выявила грубое нарушение: мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 1,34 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В отношении автомобилиста составлен административный протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его машина помещен на специализированную стоянку.