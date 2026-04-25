Появились подробности ДТП в Улан-Удэ, где пострадала 73-летняя женщина-дворник Пассажир легковушки, сбившей женщину-дворника в Улан-Удэ, резко дернул руль

Москва25 апр Вести.Пассажир автомобиля, сбившего 73-летнюю женщину-дворника в Улан-Удэ, перед аварией резко дернул руль, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

ДТП произошло утром 25 апреля, в субботу, на улице Куйбышева. Машиной управлял 18-летний молодой человек, согласно результатам медосвидетельствования, он был трезв.

Согласно объяснениям водителя и пассажира транспортного средства, наезд произошел из-за действий пассажира: во время движения он резко дернул рулевое колесо, в результате чего водитель потерял контроль говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшая госпитализирована, подробностей о ее состоянии нет. По факту поводится проверка.