Москва25 апрВести.Пассажир автомобиля, сбившего 73-летнюю женщину-дворника в Улан-Удэ, перед аварией резко дернул руль, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
ДТП произошло утром 25 апреля, в субботу, на улице Куйбышева. Машиной управлял 18-летний молодой человек, согласно результатам медосвидетельствования, он был трезв.
Согласно объяснениям водителя и пассажира транспортного средства, наезд произошел из-за действий пассажира: во время движения он резко дернул рулевое колесо, в результате чего водитель потерял контрольговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавшая госпитализирована, подробностей о ее состоянии нет. По факту поводится проверка.