В Улан-Удэ машина с пьяным пассажиром сбила 73-летнюю женщину-дворника

В Улан-Удэ легковушка сбила пенсионерку-дворника, в ДТП винят пьяного пассажира В Улан-Удэ машина с пьяным пассажиром сбила 73-летнюю женщину-дворника

Москва25 апр Вести.В Улан-Удэ легковой автомобиль сбил 73-летнюю женину, подметающую проезжую часть возле обочины. Как сообщает прокуратура Бурятии, предварительно, водитель потерял управление из-за пьяного пассажира.

ДТП произошло утром 25 апреля, в субботу, на улице Куйбышева.

Водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением из-за помех со стороны пьяного пассажира, наехал на 73-летнюю сотрудницу Комбината по благоустройству, убиравшую дорогу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшая госпитализирована, подробности о ее состоянии и степени полученных травм не приводятся.