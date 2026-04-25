Москва25 апрВести.В Улан-Удэ легковой автомобиль сбил 73-летнюю женину, подметающую проезжую часть возле обочины. Как сообщает прокуратура Бурятии, предварительно, водитель потерял управление из-за пьяного пассажира.
ДТП произошло утром 25 апреля, в субботу, на улице Куйбышева.
Водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением из-за помех со стороны пьяного пассажира, наехал на 73-летнюю сотрудницу Комбината по благоустройству, убиравшую дорогуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавшая госпитализирована, подробности о ее состоянии и степени полученных травм не приводятся.