Москва30 мая Вести.Возле ночного клуба в Чите пьяный водитель на BMW насмерть сбил девушку, которая помогала подняться с земли пострадавшему дяде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, перед трагедией произошла драка, в которой участвовал дядя погибшей. Мужчина потерял сознание и упал под припаркованную иномарку, его 21-летняя племянница пыталась привести его в чувства.

Толпа из более чем 10 человек вышла из клуба Barcode на пересечении улиц Ленина и Красноармейской. На улице между ними завязалась драка, во время которой один из мужчин потерял сознание и упал под припаркованный BMW отмечает канал

Позже за руль припаркованной иномарки сел пьяный мужчина. Он завел машину и наехал на девушку, которая упала прямо под колеса. От полученных травм она скончалась.

Дядю погибшей доставили в больницу, водителя задержали.