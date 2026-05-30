Обвиняемый в убийстве на парковке клуба в Чите может отправиться под стражу

Москва30 мая Вести.В Чите следствие предъявило обвинение местному жителю. Его обвиняют в убийстве, совершенном общеопасным способом. Об этом сообщило СУ СК России по Забайкальскому краю на платформе MAX.

Следственным отделом по Центральному району города Читы СУ СК РФ по Забайкальскому краю расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 1986 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) говорится в публикации Следкома

По версии следствия, утром 29 мая на парковке у ночного клуба "Баркод" в ходе конфликта нетрезвый водитель автомобиля BMW умышленно направил машину в сторону группы людей. В результате наезда женщина погибла на месте от полученных травм.

Следователи ходатайствуют перед судом о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.