Москва14 июлВести.В городе Старый Оскол Белгородской области местного жителя признали виновным по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ и ч. 1 ст. 118 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура по региону.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал руль автомобиля 7-летней дочке. Во время их поездки во дворе одного из домов машина наехала на 45-летнего мужчину. Его здоровью нанесен тяжкий вред.
Также Lada Vesta врезалась в еще два припаркованных транспортных средства.
Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяцанаписано в сообщении прокуратуры
Кроме того, также из зарплаты подсудимого в течение этого срока ежемесячно будет удерживаться 5% из его заработной платы.