Жителя Старого Оскола осудили за передачу руля ребенку, наехавшему на пешехода

Житель Белгородской области передал руль 7-летней дочке, машина сбила пешехода Жителя Старого Оскола осудили за передачу руля ребенку, наехавшему на пешехода

Москва14 июл Вести.В городе Старый Оскол Белгородской области местного жителя признали виновным по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ и ч. 1 ст. 118 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура по региону.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал руль автомобиля 7-летней дочке. Во время их поездки во дворе одного из домов машина наехала на 45-летнего мужчину. Его здоровью нанесен тяжкий вред.

Также Lada Vesta врезалась в еще два припаркованных транспортных средства.

Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца написано в сообщении прокуратуры

Кроме того, также из зарплаты подсудимого в течение этого срока ежемесячно будет удерживаться 5% из его заработной платы.