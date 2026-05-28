Москва28 мая Вести.21-летний мажор Сергей Корнилов в беседе с ИС "Вести" обещал возместить ущерб пострадавшим в массовом ДТП, случившемся по его вине.

Юноша, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes-Benz SL, сбил два автомобиля. В результате пострадали только машины, а сам Корнилов и другие участники происшествия не получили травм.

Я все осознал, перед всеми извиняюсь, ущерб всем возмещу, искренне раскаиваюсь сказал Корнилов в суде

В МВД по Нижегородской области сообщили о лишении прав водителя на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в размере 45 000 рублей. Также на молодого человека было составлено четыре протокола об административном правонарушении, один из которых - за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Сергей - сын известного в регионе бизнесмена. Два года назад он умер и оставил чаду солидное наследство. Корнилов-старший до ухода в бизнес возглавлял полк ППС, а потом работал в налоговой полиции. А мать гонщика — Елена, по данным нижегородских СМИ, окончила академию МВД.