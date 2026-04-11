В Дагестане объявлен приговор по делу о падении с обрыва автомобиля с людьми

Москва11 апр Вести.Жителя Хунзахского района Дагестана признали виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

По материалам суда, в августе 2025 года обвиняемый за рулем "Лады Гранта", двигаясь задним ходом по автодороге Буцра – Оркачи, допустил съезд машины с проезжей части. Автомобиль опрокинулся и упал с обрыва высотой около 250 м.

В результате ДТП 22-летний пассажир машины от полученных телесных повреждений скончался на месте, а двое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью.

Осужденный приговорен к принудительным работам на 2 года с удержанием в доход государства 10% из заработка. В качестве дополнительного наказания он лишен права управлять транспортным средством на 1 год и 6 месяцев. Также его обязали выплатить 300 тыс. рублей потерпевшему за моральный вред.