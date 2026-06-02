В Новосибирске Ленинский районный суд признал виновным 57-летнего мужчину, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Фигурант проходил по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он признал свою вину.
Суд назначил виновному 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении
Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 950 000 рублей и отдельно 110 000 рублей на погребение погибшей в результате ДТП. Гражданский иск подавала ее дочь.
Происшествие случилось 13 августа 2024 года, когда водитель Chevrolet Captiva проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota Caldina, в которой женщина и находилась в качестве пассажира.
Она скончалась от полученных тяжелых травм через 2 месяца.