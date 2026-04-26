В Улан-Удэ 15-летний водитель мотоцикла и его пассажирка пострадали в ДТП с авто

В Бурятии 15-летний водитель мотоцикла и его пассажирка пострадали в ДТП с авто В Улан-Удэ 15-летний водитель мотоцикла и его пассажирка пострадали в ДТП с авто

Москва26 апр Вести.В Улан-Удэ 15-летний водитель мотоцикла и его несовершеннолетняя пассажирка пострадали при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщило МВД России по Республике Бурятия.

ДТП произошло около 00.00 по местному времени 26 апреля (19.00 мск 25 апреля) на улице Сахьяновой.

По предварительным данным, … 15-летний водитель мотоцикла "Шармакс 250", не имеющий права управления транспортным средством, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Тойота Витц" под управлением 19-летнего водителя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В результате аварии подросток и его пассажирка с травмами были доставлены в медучреждение.

По факту произошедшего проводится проверка.