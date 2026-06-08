Пьяному водителю прострелили все четыре колеса при погоне в Иркутской области В Иркутской области нетрезвый водитель спровоцировал погоню со стрельбой

Москва8 июн Вести.Пьяный водитель спровоцировал погоню со стрельбой в Иркутской области и остановился только после того, как ему прострелили все четыре колеса. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

По данным ведомства, инцидент произошел около 23 часов на дорогах Тайшета. Водитель отечественного автомобиля, проезжая мимо патруля ДПС, резко ускорился, чем привлек внимание инспекторов. Началась погоня, и сотрудники ГАИ сделали сначала предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные по колесам машины.

Машина остановилась, только когда все четыре колеса были повреждены. При применении оружия никто не пострадал говорится в сообщении

Задержанный – 30-летний житель поселка Квиток Тайшетского округа – оказался нетрезв. Допустимые значения алкоголя были превышены в два раза. К тому же выяснилось, что он никогда не получал водительских прав.

В автомобиле находилось трое пассажиров, в том числе 17-летняя девушка. Все они тоже были пьяны. На водителя составили 9 протоколов за нарушения ПДД.