В Тулуне инспекторы применили огнестрельное оружие, задерживая пьяного водителя В Тулуне для задержания пьяного водителя инспекторы применили табельное оружие

Москва6 июн Вести.В Иркутской области сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить огнестрельное оружие для задержания нетрезвой автомобилистки. Подробности ведомство сообщает в MAX.

При ночном патрулировании города Тулуна инспекторы ДПС заметили автомобиль "Тойота Карина" без государственных регистрационных знаков. При этом водитель изменил направление движения и резко увеличил скорость.

Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, инспекторы начали преследование, призывая водителя через громкоговоритель остановиться. Водитель не отреагировал. Предупредив о возможном применении огнестрельного оружия, инспекторы в соответствии с законодательством применили табельного оружия. Чтобы остановить автомобиль, пришлось выстрелить по заднему колесу машину, никто не пострадал.

За рулем оказалась 19-летняя жительница Куйтуна, у которой имелись признаки опьянения. В салоне она перевозила четверых знакомых говорится в сообщении

При проверке выяснилось, что количество этилового спирта в крови у девушки в 3 раза превышает норму. Водительские права у нее отсутствовали. Тулунский мировой суд назначил наказание в виде 10 суток ареста в изоляторе временного содержания. Автомобиль доставлен на специализированную стоянку. Составлено несколько административных материалов.